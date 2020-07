O Tribunal Central Administrativo aceitou a providência cautelar do Casa Pia que pedia a suspensão da decisão da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) de despromover o Casa Pia.

A decisão foi comunicada nesta quarta-feira ao clube lisboeta que, neste momento, e ainda com um recurso a correr no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), faz com que, em termos formais, o Casa Pia permaneça na II Liga.

Isso mesmo foi confirmado ao Maisfutebol por Vítor Franco, presidente dos gansos.

«Neste momento, estamos na II Liga, porque a providência cautelar suspende a decisão da nossa descida», começa por dizer, deixando uma previsão: «Vai ser uma confusão muito grande».

Esta confusão que Vítor Franco antecipa prende-se, não só com os prazos em causa para o início da competição, mas também porque a decisão refere-se apenas ao Casa Pia, e não inclui o Cova da Piedade, a outra equipa relegada administrativamente.

De resto, e conforme o nosso jornal confirmou com o clube da Margem Sul, o Cova da Piedade ainda não foi notificado sobre esta situação.

Ainda assim, e apesar da decisão beneficiar o Casa Pia, Vítor Franco não dá a permanência ainda como fechada e lembra que o clube se inscreveu provisoriamente nas duas competições: II Liga e Campeonato de Portugal.

«Ainda não ganhámos nada porque esta não é uma decisão definitiva. Marcámos um golinho, mas este jogo ainda está no início», refere.

O Maisfutebol tentou obter uma reação da LPFP, sem sucesso até ao momento.