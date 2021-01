Camacha, Câmara de Lobos e União da Madeira não vão jogar mais esta época no Campeonato de Portugal, mas têm a permanência assegurada na prova para 2021/2022.

A decisão surgiu esta quinta-feira, após reunião entre Federação Portuguesa de Futebol, clubes, Associação de Futebol da Madeira e Governo Regional, para resolver o impasse criado pela proibição decretada pelo Governo insular na participação desses clubes nas competições não profissionais, devido à pandemia da covid-19.

Ao contrário desses três clubes, a equipa B do Marítimo, por contar com uma estrutura profissional, vai continuar a competir. «O Governo Regional da Madeira autoriza e viabiliza esta solução», aponta a FPF, em comunicado.

«Os restantes três clubes (…) desistem de participar no Campeonato de Portugal, uma vez que dado o facto de a imensa maioria dos seus atletas serem amadores, não poderão mover o seu plantel para o Continente», diz a mesma nota, em alusão a Camacha, Câmara de Lobos e União da Madeira, clubes sobre os quais a FPF garante que a permanência no CP vai ser «enquadrada no âmbito regulamentar como excecional».

Desta forma, na série B, que integrava o Camacha - e na qual o Desp. Aves já tinha desistido - os clubes despromovidos passam a dois, tal como na série C, que tinha União da Madeira e Câmara de Lobos.

Segundo o mesmo comunicado da FPF, «o Governo Regional da Madeira assumiu o compromisso de não prejudicar as equipas que agora desistem» e que as mesmas «comprometem-se a cumprir as obrigações com jogadores e treinadores, incluindo a permissão de que possam transferir-se para outros clubes, nos casos em que essa situação seja da vontade dos atletas».

FPF vai propor anulação dos resultados

Camacha, Câmara de Lobos e União da Madeira competiram pela última vez no fim-de-semana de 24 e 25 de outubro no Campeonato de Portugal, há mais de dois meses. Daí em diante, todos os jogos acabaram adiados. Pelo facto de terem disputado jogos e por agora desistirem, a FPF refere também que vai propor, em reunião de direção, «que os resultados alcançados pelas equipas que agora desistem (…) sejam anulados, garantido desta forma a integridade desportiva da prova».

Na série B, o Camacha fez quatro jogos e perdeu-os todos, ante Fafe, Rio Ave B, Berço e V. Guimarães, curiosamente os quatro primeiros classificados nesta altura.

Na série C, o União da Madeira jogou três vezes, perdendo contra Amarante, Trofense e Paredes. O Câmara de Lobos jogou quatro vezes e também não pontuou, perdendo com Paredes, Marítimo B, Leça e Salgueiros.

Caso seja aprovada a proposta, os clubes que venceram os jogos ante estes três clubes vão ficar sem três pontos já alcançados.