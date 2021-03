Alverca e União de Almeirim disputaram esta quarta-feira os minutos restantes do encontro do Campeonato de Portugal, que tinha sido interrompido em janeiro, quando Alex Apolinário sofreu a paragem cardiorrespiratória, que viria a roubar-lhe a vida.

O Alverca venceu por 1-0. Ricardo Rodrigues marcou o único golo da partida e fez questão de homenagear Alex Apolinário no festejo do golo. O jogador do Alverca colocou a camisola do falecido companheiro no local onde este caiu inanimado.

Um momento que emocionou muitos dos presentes e que pode ver no vídeo abaixo: