O início do jogo entre a U. Leiria e o Torreense, relativo à 14.ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal, ficou marcado pelo protesto dos jogadores da equipa da casa contra os salários em atraso.

Foi dado o pontapé de saída, a bola rolou, mas ninguém se mexeu.

Os jogadores da casa ficaram abraçados, junto ao circulo central, enquanto os adversários respeitaram o protesto dos companheiros de profissão, num silêncio confrangedor que percorreu as bancadas do Estádio Dr. Magalhães Pessoa ao longo de um minuto.

Os jogadores da União de Leiria passam por uma situação desesperante, já com três meses de salários em atraso.