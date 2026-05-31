As contas das subidas à Liga 3 ficaram fechadas neste domingo. O Leça, que já tinha garantido a subida, venceu, por 1-0, o Bragança – que falha assim a promoção – e venceu a Série A (Norte), garantindo um lugar na final para apurar o vencedor do Campeonato de Portugal.

Já o Vianense aproveitou a derrota do Bragança para garantir a subida, após vencer, em Viana do Castelo, o Rebordosa, por 2-0 – garantindo o segundo lugar, que dá acesso à Liga 3.

Na série B (Sul), Vitória Sernache e Louletano, que já garantiram a subida, empataram (1-1) frente a Oliveira do Hospital e Altético da Malveira.

Como vencedores das respetivas séries, Leça e o Vitória de Sernache irão disputar o título de campeão do Campeonato de Portugal, numa final que será disputada no Estádio do Jamor, a 10 de junho.