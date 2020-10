O Fafe, que milita no Campeonato de Portugal, juntou-se às críticas que têm surgido à organização do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, mas com uma boa dose de criatividade.

Com a ajuda do técnico de relva dos minhotos, «Manuel Hamilton», ouviu-se o barulho dos motores no relvado fafense, tal como no Autódromo de Portimão.

«E assim, já poderemos?» perguntam, numa alusão à presença de público nas bancadas.