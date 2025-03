O Vitória de Guimarães B, o Leça e O Elvas garantiram, no domingo, o apuramento para a fase de subida e apuramento de campeão no Campeonato de Portugal e vão, por isso, disputar a promoção à Liga 3 da próxima época.

Na série A, com o empate em Bragança (1-1), a equipa B do Vitória selou o objetivo, quando ainda há por disputar três jornadas na primeira fase. Os minhotos, treinados por Gil Lameiras, vão em 15 jornadas seguidas sem qualquer derrota e lideram com 50 pontos. Ainda na série A, o Paredes é 2.º classificado, com 45 pontos, estando bem posicionado para garantir a outra vaga da série. Tem sete pontos de vantagem para o Bragança (3.º com 38), a outra equipa ainda com hipóteses matemáticas nesta série.

Na série B, o Leça venceu a U. Lamas por 4-2 e selou, não só o apuramento para a fase de subida, como o 1.º lugar na primeira fase. A equipa treinada por Filipe Mesquita tem 55 pontos e leva oito vitórias seguidas. Na corrida à outra vaga pela fase de subida estão, à partida para as últimas três jornadas, a AD Marco 09 (2.º com 44 pontos), o Salgueiros (3.º com 44) e o Cinfães (4.º com 38).

Na série C, depois da grande campanha na Taça de Portugal, O Elvas atingiu mais um objetivo na época. Ao vencer na visita ao Pêro Pinheiro (0-2) fez o mesmo que o Leça: garantiu a ida à fase de subida e o 1.º lugar na sua série. A equipa treinada por Pedro Hipólito lidera com 56 pontos e vai, tal como o Vitória B, numa grande sequência sem perder: 16 jornadas. A outra vaga de acesso à fase de subida na série C é disputada por Fátima (2.º com 46 pontos), Arronches e Benfica (3.º com 45) e Peniche (4.º com 38, mas já com hipóteses mesmo muito escassas, sobretudo porque ainda há um Fátima-Arronches e Benfica na penúltima jornada).

Na série D continua tudo em aberto, com cinco equipas na corrida a duas vagas. Lusitano de Évora (1.º com 52 pontos) e Amora (2.º com 48) estão em posição de apuramento, mas Louletano (3.º com 47), Sintrense (4.º com 46) e Moncarapachense (5.º com 44) ainda estão na disputa.

O campeonato volta no fim de semana de 29 e 30 de março, para a 24.ª e antepenúltima jornada, que pode ditar mais decisões.