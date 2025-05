A equipa B do Vitória de Guimarães garantiu, este domingo, o apuramento para a final do Campeonato de Portugal, que vai disputar ante o Lusitano de Évora.

Os minhotos, treinados por Gil Lameiras, empataram a um golo na visita à AD Marco 09, resultado que foi suficiente para garantir o primeiro lugar da série A de subida, depois de garantida a promoção à Liga 3 na jornada anterior.

No outro jogo, também este domingo, o Paredes, treinado por Tarantini, venceu na visita ao Leça por 5-2 e está perto de garantir a subida à Liga 3.

Na classificação, o Vitória B lidera a série A de subida com 11 pontos, mais três do que o Paredes, sobre quem o Vitória tem vantagem no duelo direto. A AD Marco 09 está em terceiro, com cinco pontos e o Leça, que ficou sem hipóteses de subida, é quarto, com três pontos.

Na última jornada, no próximo domingo, há um decisivo Paredes-AD Marco 09 para lutar pelo segundo lugar. O Vitória recebe o Leça.

Na série B, o Lusitano de Évora já tinha garantido, além da subida, o primeiro lugar e consequente acesso à final do Jamor na quarta jornada. Na quinta, disputada no sábado, venceu por 2-1 na visita ao Amora, o mesmo resultado que O Elvas conseguiu na receção ao Fátima. O Lusitano lidera com 15 pontos, seguido de Amora e O Elvas (ambos com cinco) e do Fátima, com três. Na última jornada, há Lusitano-O Elvas e Fátima-Amora.