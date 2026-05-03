O V. Setúbal está de regresso às competições nacionais. Sob o olhar atento de José Mourinho, o histórico português venceu o GD Alfarim (2-1) para garantir a subida ao Campeonato de Portugal.

No Estádio do Bonfim, em Setúbal, estiveram presentes 4682 espetadores, entre eles Mourinho, treinador do Benfica. No jogo mais importante da 26.ª jornada da I Divisão da Associação de Futebol de Setúbal (AFS), o triunfo da equipa da casa garantiu também o título da competição.

Catarino (22m) e Bruninho (47m) marcaram os golos do triunfo para os setubalenses – que garantiram o título, ainda invictos, com quatro jornadas por jogar.

Recorde-se que os sadinos foram relegados às distritais depois de no final da época 2023/24 a Federação Portuguesa de Futebol ter reprovado a licença para participar na Liga 3.

O V. Setúbal regressa, assim, aos campeonatos nacionais dois anos depois. A última vez que participaram na Liga foi na temporada 2019/20.