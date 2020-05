O Arouca apelidou de «atitude honrosa e digna» a decisão, confirmada este sábado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), de indicar os arouquenses e o Vizela para a subida à II Liga de futebol.

«Apesar de preferirmos que o campeonato tivesse findado, sempre afirmámos que o esforço e dedicação dos que mais correram e trabalharam tinha de vencer. E venceu mesmo. É com regozijo e alegria que tomamos conhecimento da decisão. Este é o momento há muito tempo esperado pelos arouquenses», referiu o clube, em comunicado, através das redes sociais.

Arouca e Vizela, clubes com mais pontos no Campeonato de Portugal à data do cancelamento da prova, a 8 de abril, foram os indicados pela FPF para a promoção. O Vizela tinha 60 pontos e liderava a série A. O Arouca tinha 58 e era o líder da série B. As outras séries eram lideradas pelo Olhanense (série D, 57 pontos) e pelo Praiense (série C, 53 pontos).

Outros clubes afetados pela decisão já reagiram este sábado, na sequência da confirmação da FPF. O Vizela, que também sobe, considera que «foi feita justiça». Já o Praiense fala em «podridão» e vai agir judicialmente. O Real Sport Clube, que era o segundo classificado da série D, considera que foi impedido de disputar, pelo «segundo ano consecutivo», a decisão de subida à II Liga.