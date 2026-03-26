A FIFA anunciou esta quinta-feira o arranque da última fase de venda de bilhetes para o Mundial2026, que ficará disponível ao público a partir de 1 de abril. Esta será a derradeira oportunidade para os adeptos garantirem presença na competição, numa fase em que a procura global continua a atingir números históricos.

Designada como a «Fase de venda de última hora», esta etapa final permitirá a compra de ingressos até ao fim do torneio, num sistema de «primeiro a chegar, primeiro a comprar» e sujeito à disponibilidade. Os adeptos poderão escolher jogos, categorias e até lugares específicos diretamente no mapa do estádio, recebendo confirmação imediata após pagamento.

A FIFA confirmou ainda a reabertura da plataforma oficial de revenda a 2 de abril, garantindo um canal seguro para troca de bilhetes entre fãs.

Foram registados mais de 500 milhões de pedidos de bilhetes, com mais de um milhão de bilhetes vendidos até final de fevereiro. A menos de 80 dias do arranque, tudo indica que o Mundial2026, o primeiro com 48 seleções e disputado em três países, poderá ultrapassar o recorde histórico de assistências da edição de 1994 nos Estados Unidos, fixado nos 3,5 milhões de espectadores.

De recordar, o próximo Campeonato do Mundo tem início marcado para o próximo dia 11 de junho. Portugal está no grupo K, juntamente com Colômbia, Uzbequistão e ainda o vencedor do playoff entre a República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.