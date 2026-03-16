A Corunha desistiu da candidatura para ser uma das sedes do Mundial de 2030, uma vez que a FIFA impôs exigências inviáveis na renovação do estádio do Deportivo, revelou esta segunda-feira a presidente da câmara da Galiza, Inés Rey.

O evento, recorde-se, será organizado por Espanha, Portugal e Marrocos.

A autarca justificou que a decisão está relacionada com a renovação do Estádio de Riazor, acordado com o Deportivo da Corunha e o Conselho Provincial. Em conferência de imprensa, Inés Rey salientou que a cidade é «ambiciosa», mas que, acima de tudo, «toma as suas decisões a pensar a longo prazo», defendendo que o objetivo de receber o Mundial não pode ser alcançado «a qualquer preço».

«Não é fácil, mas governar é tomar decisões, e tomá-las a pensar no bem comum, no interesse geral. É uma decisão sensata e responsável, com um projeto entusiasmante para o futuro e um impacto muito positivo», referiu.

Segundo a autarca, a inviabilidade da candidatura surgiu quando a FIFA «impôs uma série de exigências» que iam além do aumento da capacidade do estádio de 32.500 para 40 mil lugares. Essas condições tornaram impossível dar continuidade ao projeto, sobretudo para o Deportivo da Corunha.

Esta já é a segunda desistência, depois de Málaga ter renunciado em julho de 2025.

Com esta decisão, Espanha conta com Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilha), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Saragoça), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellà El Prat), San Mamés (Bilbau) e Santiago Bernabéu (Madrid) como estádios capazes de receber o evento.