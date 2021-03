No primeiro jogo do grupo D do campeonato da Europa de sub21, o mesmo onde está Portugal, a Suíça derrotou a Inglaterra.



O único golo do encontro foi anotado por Ndoye aos 78 minutos. O jogador do Nice parece escorregar na altura do remate, mas certo é que a bola entrou na baliza inglesa.



Para já, a Suíça lidera o grupo. Lembre-se que Portugal e Croácia apenas jogam às 20h00 desta quinta-feira.



Veja o golo que decidiu a partida: