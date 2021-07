A equipa de futebol feminino do Benfica vai começar o campeonato frente ao Ouriense. A primeira jornada da Liga está marcada para dia 5 de setembro, começando aí para as «águias» a defesa do título de campeão nacional.

As rivais do Sporting vão começar na Madeira, frente ao Marítimo, recebendo precisamente o Benfica logo na segunda jornada da competição.

O Campeonato Nacional Feminino de Futebol conta com 16 clubes divididos em duas séries, Norte e Sul. Fazem parte da série Norte o Valadares Gaia, o Famalicão, o Varzim , o Sp. Braga, o Lank Vilaverdense, o Condeixa, o Gil Vicente e o Albergaria. Na série Sul vão jogar Benfica, Sporting, Ouriense, Marítimo, Torreense, Amora, Estoril e Atlético.

Os jogos da primeira jornada do campeonato feminino 2021/22:

Série Norte

Albergaria - Famalicão

Sp. Braga - Gil Vicente

Condeixa - Lank Vilaverdense

Valadares Gaia - Varzim

Série Sul

Marítimo - Sporting

Benfica - Ouriense

Torreense - Estoril

Atlético - Amora