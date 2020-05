A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou, este sábado, que Vizela e Arouca são os clubes indicados para a promoção à II Liga. Entre as equipas que lideravam as quatro séries do Campeonato de Portugal (CP), por altura da suspensão da prova, foram escolhidas as duas com maior número de pontos.

Em comunicado, a FPF refere que «é manifesta a impossibilidade de utilizar o play-off para indicar à Liga Portugal os dois clubes com acesso à II Liga» e, à luz das indicações da UEFA, dadas a 24 de abril, para «ter em conta o mérito desportivo» caso não fosse possível terminar em campo uma competição, premiou os dois clubes com maior pontuação.

«A direção da FPF reconhece o mérito desportivo e indicará, de entre os líderes das séries à data em que a prova foi dada por concluída, os dois clubes com maior número de pontos», lê-se, na nota oficial do organismo liderado por Fernando Gomes.

O Vizela e o Arouca, respetivamente líderes das séries A e B, com 60 e 58 pontos, eram os mais pontuados ao cabo de 25 das 34 jornadas disputadas na fase regular. Os outros líderes eram o Olhanense na série D (57 pontos) e o Praiense, com 53, na série C.

A 8 de abril, a FPF decretou o fim das provas não profissionais de futebol e futsal, devido à situação de saúde pública provocada pela pandemia da covid-19. Nesse dia, o organismo referiu que ia indicar futuramente os dois clubes para a II Liga.

Play-off equacionado cai por terra

Além das nove jornadas que faltavam na primeira fase do CP, ficou por disputar o play-off por eliminatórias a oito equipas - as duas primeiras de cada série - que apura os promovidos à II Liga. A hipótese de manter-se foi equacionada, mas caiu por terra quando a Federação afirmou aos clubes que o mesmo não ia realizar-se, no mesmo dia em que o Governo só aprovou a realização de jogos da I Liga e a final da Taça de Portugal.

Além de Praiense e Olhanense, os segundos classificados de cada série à data do cancelamento da prova, Fafe (série A), Lusitânia Lourosa (série B), Benfica e Castelo Branco (série C) e Real SC (série D) vêem gorada a possibilidade de ainda competir desportivamente em campo esta época.

O emblema açoriano, treinado por Francisco Agatão, já prometeu agir judicialmente. O presidente, Marco Monteiro, fala em «podridão» face à decisão tomada pelos responsáveis federativos. O Praiense era, dos quatro líderes, o que menos pontos tinha, mas o mais destacado, com 11 pontos de vantagem sobre o segundo classificado.

Nas últimas semanas, houve várias reuniões da FPF com as associações e entre os clubes do CP para debater o que ia acontecer. Um grupo de capitães de sete clubes, Anadia, Alverca, Leça, Louletano, Sertanense, Sp. Espinho e V. Guimarães B enviou uma carta à FPF a pedir um play-off a 16 clubes para definir a subida às ligas profissionais.

Apesar de o Governo ter publicado um Decreto-Lei que permitia às federações alterar o formato das provas, a FPF considerou impossível jogar-se em campo um play-off.

Recorde-se que, entre os 72 clubes das quatro séries, a FPF determinou que não há descidas de divisão aos campeonatos distritais.

[artigo atualizado]