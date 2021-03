O Leça, do Campeonato Nacional, teve esta terça-feira uma presença muito especial no treino: Bruno Lage.

De acordo com o que revelou o clube nortenho nas redes sociais, o antigo treinador do Benfica orientou uma masterclass ao plantel liderado habitualmente por Domingos Barros.

Segundo pode ver-se nas fotografias publicadas (e entretanto apagadas), o técnico de 44 anos deu mesmo parte do treino do atual segundo classificado da Série C do Campeonato de Portugal.

Bruno Lage está sem clube desde o final da época passada, altura em que deixou o Benfica devido a maus resultados. No ano anterior tinha sido campeão nacional com os encarnados.



Pode ver em baixo mais algumas imagens da sessão de trabalho especial.