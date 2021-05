O Felgueiras e o Oliveira do Hospital foram promovidos à Liga 3, competição recém-criada pela Federação Portuguesa de Futebol.

O Felgueiras venceu fora o já promovido Montalegre por 2-1 na Série 1, enquanto o Oliveira do Hospital empatou em casa com o Loures, resultado suficiente para se juntar ao Caldas no lote das equipas promovidas na Série 5.

Nesa altura há agora 16 equipas com lugar assegurado na Liga 3: UD Oliveirense e Vilafranquense (que desceram da II Liga), Sp. Braga B, Pevidém, Anadia e União de Leiria (que falharam a subida à II Liga) e Caldas, Alverca, União Santarém, V. Guimarães B, Montalegre, Oriental Dragon, Sporting B, Amora, aos quais se juntam agora o Oliveira do Hospital e o Felgueiras.

Resultados deste sábado:

Série 1:

Merelinense-São Martinho, 1-2

Montalegre-Felgueiras, 1-2

Série 5:

Oliveira do Hospital-Loures, 1-1

Benfica e Castelo Branco-Caldas, 2-1

Série 7

Oriental Dragon-Sporting B, 1-1

Moncarapachense-Louletano, 1-0