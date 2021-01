Alex Apolinário, jogador do Alverca, caiu inanimado durante o jogo do Campeonato de Portugal com o Almerim, neste domingo de manhã.

Estavam cumpridos 27 minutos quando o jogador brasileiro caiu para o lado, sem estar a disputar qualquer lance.

Os colegas perceberam logo a gravidade da situação e alertaram o árbitro para interromper o jogo.

Duas ambulâncias entraram no relvado e levou o jogador para o hospital.

Perante a gravidade da situação, os jogadores de ambas as equipas fizeram uma roda no relvado para rezar por Alex Apolinário.