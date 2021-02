Embora sejam adversários diretos na Série H do Campeonato de Portugal, Amora e Olhanense protagonizaram um bom exemplo de entreajuda em tempo de pandemia, neste domingo.

Com a limitação de serviços na restauração, imposta pelas medidas de combate à covid-19, os clubes têm sentido dificuldades para tratar das refeições em contexto competitivo. Nesse sentido, perante a visita ao Vitória de Setúbal, o Olhanense decidiu pedir ajuda ao Amora para tratar do almoço antes do duelo no Bonfim, no qual a equipa orientada pelo holandês Edgar Davids acabou por empatar a dois golos.

O Amora facilitou então o contacto com a empresa de catering com a qual trabalha habitualmente, de forma a que a equipa de Olhão conseguisse almoçar na área de serviço de Alcácer do Sal.

O Olhanense fez questão de agradecer o gesto através das redes sociais, o que motivou também uma resposta do Amora: «Com a situação atual que vivemos, o espírito desportivo tem de ser maior que nunca. Só assim o futebol irá sobreviver e erguer-se mais forte que nunca!!»

Almoço em modo confinamento. As dificuldades tornam-nos mais fortes e, é na adversidade que se vêem os verdadeiros... Publicado por Sporting Clube Olhanense em Domingo, 14 de fevereiro de 2021