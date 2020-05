O Lusitano Futebol Clube, de Vildemoinhos, decidiu anunciar, com pompa e circunstância, a continuidade no clube do técnico de equipamentos, conhecido como «Canholas».

«Desengane-se quem pensa que o futebol é apenas composto por aqueles que aparecem dentro das quatro linhas. Na verdade o futebol real é muito mais que jogadores e treinadores», enaltece o emblema do Campeonato de Portugal.

«Canholas», de seu nome Ricardo Vasconcelos, vai para a oitava época ao serviço do Lusitano, que o considera «um dos símbolos mais valiosos e acarinhados».

O emblema de Vildemoinhos desafia mesmo outros clubes a repetir o gesto, de forma a destacar o papel destes elementos que passam muito tempo na "sombra", mas que são fundamentais no quotidiano das equipas.