Já são conhecidas as seis séries para o Campeonato de Portugal (CP) 2021/2022, confirmou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A prova, que na nova temporada é o quarto escalão do futebol português, fruto do surgimento da Liga 3, vai ser disputada por um total de 61 clubes, divididos em cinco séries de dez clubes cada (B, C, D, E e F) e uma série de 11 clubes (no caso a série A).

O sorteio do calendário realiza-se às 16 horas desta sexta-feira, dia 23.

Série A:

Os Limianos

Vianense

Lank Vilaverdense

Forjães

Merelinense

Maria da Fonte

Pedras Salgadas

União da Madeira

Marítimo B

Câmara de Lobos

Camacha

Série B:

Macedo Cavaleiros

Mirandela

Berço

São Martinho

Tirsense

Vila Real

Amarante

Atlético Clube Vila Meã

Sta. Marta Penaguião

União Paredes

Série C:

Leça

Salgueiros

Gondomar

Valadares Gaia

Sp. Espinho

S. Cruz Alvarenga

Castro Daire

Ferreira Aves

Gouveia

União 1919

Série D:

Condeixa

ARC Oleiros

Idanhense

Benfica Cast. Branco

Sertanense

Vitória Sernache

Marinhense

Peniche

Fontinhas

Praiense

Série E:

Coruchense

O Elvas

Pêro Pinheiro

GS Loures

Sintrense

Sacavenense

Operário Lagoa

Sp. Ideal

Rabo de Peixe

Os Belenenses



Série F:

Barreirense

União Sport

Pinhalnovense

Juventude Évora

FC Serpa

Louletano

Esperança Lagos

Imortal DC

Lusitano Moncarapachense

SC Olhanense

Como é o formato?

O primeiro e o segundo classificados de cada série da primeira fase, total de 12 clubes, acedem à fase de subida à Liga 3, enquanto os restantes 49 clubes vão disputar a permanência no CP. Na fase de subida, os 12 clubes são divididos em duas séries de seis equipas cada, segundo a localização geográfica, jogando – tal como na primeira fase – a duas voltas e por pontos. O primeiro e o segundo de cada uma destas séries, total de quatro clubes, sobem à Liga 3, sendo que o vencedor de cada série vai disputar o título do CP.

Na fase de permanência, os 49 clubes vão ser divididos em 11 séries de quatro equipas cada e uma série de cinco. Os primeiro e segundos de cada série, total de 24 clubes, asseguram a permanência. Os outros descem às distritais.