A maioria dos jogos da 16.ª jornada do Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol português, realizaram-se este domingo e houve várias movimentações importantes na luta pelos primeiros lugares, da série A à F, passando pela B, C, D e E.

Confira os resultados e as classificações atualizadas ao final deste domingo.

SÉRIE A

Câmara de Lobos-Marítimo B, 1-2 (sábado)

Vilaverdense-Vianense, 1-1

Limianos-Forjães, 5-2

Pedras Salgadas-Camacha (27 fevereiro)

Folgaram: Maria da Fonte e Merelinense

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Vilaverdense, 33 pontos

2.º: Marítimo B, 33

3.º: Maria da Fonte, 17 (menos um jogo)

4.º: Vianense, 16 (menos um jogo)

5.º: Limianos, 16 (menos três jogos)

6.º: Merelinense, 15 (menos dois jogos)

7.º: Camacha, 15 (menos dois jogos)

8.º: Pedras Salgadas, 13 (menos um jogo)

9.º: Forjães, 11

10.º: Câmara de Lobos, 10 (menos dois jogos)

SÉRIE B

Vila Meã-Berço, 2-1

São Martinho-Paredes, 2-3

Tirsense-Mirandela, 0-0

Santa Marta-Amarante, 3-3

Macedo de Cavaleiros-Vila Real, 1-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Mirandela, 26 pontos

2.º: Paredes, 25

3.º: Amarante, 22

4.º: São Martinho, 22

5.º: Tirsense, 21

6.º: Vila Real, 14

7.º: Vila Meã, 12

8.º: Berço, 11

9.º: Santa Marta, 10

10.º: Macedo de Cavaleiros, 2

SÉRIE C

Ferreira de Aves-Alvarenga 1-0

Salgueiros-Gouveia, 4-0

Gondomar-Sp. Espinho, 1-6

Castro Daire-Leça, 2-0

Valadares Gaia-União 1919 (27 fevereiro)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Salgueiros, 31 pontos

2.º: Leça, 28

3.º: Castro Daire, 26

4.º: Gondomar, 22

5.º: Sp. Espinho, 18

6.º: Alvarenga, 12

7.º: Valadares Gaia, 12 (menos um jogo)

8.º: Ferreira de Aves, 7

9.º: União 1919, 6 (menos um jogo)

10.º: Gouveia, 5

SÉRIE D

Sertanense-Condeixa, 0-0

Marinhense-Idanhense, 2-2

Benfica e Castelo Branco-Praiense, 1-3

Oleiros-Peniche, 0-0

Fontinhas-Vit. Sernache, 2-2

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sertanense, 28 pontos

2.º: Fontinhas, 23 (menos um jogo)

3.º: Marinhense, 20

4.º: Peniche, 19 (menos um jogo)

5.º: Oleiros, 13 (menos um jogo)

6.º. Praiense, 11 (menos um jogo)

7.º: Benfica e Castelo Branco, 11 (menos um jogo)

8.º: Vit. Sernache, 11 (menos um jogo)

9.º: Condeixa, 10 (menos um jogo)

10.º: Idanhense, 6 (menos um jogo)

SÉRIE E

Coruchense-Operário Lagoa, 1-3

Rabo Peixe-Sintrense, 0-1

Belenenses-Pêro Pinheiro, 0-0

Sp. Ideal-GS Loures, 1-3

Sacavenense-O Elvas (27 fevereiro)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Pêro Pinheiro, 21 pontos (menos um jogo)

2.º: Belenenses, 20

3.º: Sintrense, 19

4.º: GS Loures, 12

5.º: Operário Lagoa, 15 (menos um jogo)

6.º: Sacavenense, 14 (menos um jogo)

7.º: Coruchense, 14

8.º: O Elvas, 12 (menos um jogo)

9.º: Rabo de Peixe, 10 (menos um jogo)

10.º: Sp. Ideal, 10 (menos um jogo)

SÉRIE F

Juventude Évora-Imortal, 4-0

Louletano-Barreirense, 4-0

Pinhalnovense-U. Montemor (o Pinhalnovense não compareceu, ainda não há uma decisão sobre o que vai acontecer)

Serpa-Esp. Lagos (26 fevereiro)

Moncarapachense-Olhanense (1 março)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Louletano, 25 pontos

2.º: Olhanense, 23 (menos dois jogos)

3.º: Moncarapachense 20 (menos dois jogos)

4.º: Pinhalnovense, 19 (menos dois jogos)

5.º: Juventude Évora, 17

6.º: Esp. Lagos, 13 (menos um jogo)

7.º: Imortal, 11

8.º: Serpa, 9 (menos um jogo)

9.º: Barreirense, 8 (menos um jogo)

10.º: U. Montemor, 5 (menos um jogo)