O Trofense e o Estrela da Amadora garantiram este fim de semana a subida à Liga, garantindo também o apuramento para a final do Campeonato de Portugal, num jogo que vai decidir o campeão.

Por outro lado, o Torreense morreu na praia, tendo acabado com os mesmos pontos do E. Amadora, mas em desvantagem no confronto direto, pelo que acabou por ficar no segundo lugar da Série Sul.

O Torreense junta-se a Vitória de Setúbal e União Leiria, na Série Sul, mais Anadia, Pevidém e Sp. Braga, na Série Norte, no conjunto de seis equipas que falharam a subida à II Liga e caem para a Liga 3.

CLASSIFICAÇÕES E RESULTADOS

SÉRIE NORTE:

1.º: Trofense, 11 pontos

2.º: Anadia, 10

3.º: Pevidém, 9

4.º: Sp. Braga B, 4

Resultados

Anadia-Trofense, 1-1

Pevidém-Sp. Braga B, 2-1

Pevidém-Trofense, 0-2

Sp. Braga B-Anadia, 3-1

Anadia-Pevidém, 0-1

Trofense-Sp. Braga B, 3-0

Trofense-Anadia, 0-1

Sp. Braga B-Pevidém, 0-1

Trofense-Pevidém, 2-0

Anadia-Sp. Braga B, 3-1

Pevidém-Anadia, 1-2

Sp. Braga B-Trofense, 1-1

SÉRIE SUL:

1.º: Estrela Amadora, 11

2.º: Torreense, 11

3.º: V. Setúbal, 7

4.º: União Leiria, 4

Resultados

V. Setúbal-E. Amadora, 0-0

Torreense-U. Leiria, 1-0

Torreense-E. Amadora, 0-3

U. Leiria-V. Setúbal, 2-1

E. Amadora-U. Leiria, 2-1

V. Setúbal-Torreense, 1-2

U. Leiria-Torreense, 1-1

E. Amadora-V. Setúbal, 2-3

V. Setúbal-U. Leiria, 2-1

E. Amadora-Torreense, 0-0

Torreense-V. Setúbal, 2-0

U. Leiria-E. Amadora, 0-2