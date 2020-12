A cumprir castigo, e por isso impedido de orientar a equipa a partir do banco, o treinador do Torreense encontrou uma forma original de ver o duelo deste sábado com o Pêro Pinheiro: Filipe Moreira acompanhou as incidências do encontro a partir do hospital localizado mesmo ao lado do Campo Manuel Marques.

O treinador do Torreense está castigado desde 5 de dezembro, dia em que foi expulso no final do jogo no reduto do 1.º de Dezembro.

Foi então suspenso 22 dias, e por isso na receção ao Amora, para a Taça de Portugal, viu o jogo a partir da bancada. Na sequência disso, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu instaurar um processo disciplinar.

Posto isto, Filipe Moreira procurou uma alternativa, fora das instalações do Torreense, para acompanhar o encontro. A solução foi uma varanda do Hospital Soerad, localizado mesmo junto ao mítico Campo Manuel Marques.

No final do encontro, transmitido nas redes sociais do clube, Filipe Moreira até foi confrontado com uma brincadeira por parte de um jornalista, que disse que o técnico tinha ido... a uma consulta.