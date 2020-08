A Federação Portuguesa de Futebol anunciou as datas do Campeonato de Portugal, o qual começa a 20 de setembro. É nesse fim de semana que arranca a primeira fase, a qual se joga até 3 de abril. A segunda fase arranca a 18 de abril e joga-se até 22 de maio, sendo que a final está agendada para 30 de maio.

A Federação Portuguesa de Futebol esclarece, no entanto, que «está autorizada a prática desportiva em contexto de treino e de competição para as competições profissionais». «Foi fixada pelo Conselho de Ministros a data em que podem voltar as competições profissionais, mas a data de regresso aos treinos das equipas não profissionais destá dependente da atualização da orientação 30 da Direção Geral de Saúde», acrescenta.

Para além do Campeonato de Portugal, refira-se, já agora, que Liga Revelação arranca a 12 de setembro com a primeira jornada da fase regular, enquanto a segunda fase arranca a 15 de janeiro, com a primeira jornada, e termina a 6 de abril. Já a Taça Revelação realiza-se a 11 de abril e 14 de maio.