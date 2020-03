O Conselho de Arbitragem decidiu suspender o árbitro Luís Reforço, da Associação de Futebol de Setúbal, depois de ver estas imagens da vitória do Torreense sobre o Anadia, por 2-1. A polémica na arbitragem do setubalense aconteceu quando o Anadia vencia por 1-0. O árbitro descobriu um penálti muito polémico e expulsou o defesa do Anadia, sem motivo aparente para mostrar vermelho direto.

Para além disso, e depois do jogador do Torreense ter falhado por duas vezes a grande penalidade, o árbitro mandou repetir... até que foi golo. Com o Anadia reduzido a nove jogadores, o Torreense ainda haveria de marcar outra vez e chegar à vitória por 2-1, em jogo do Campeonato de Portugal.

«O Conselho de Arbitragem ao tomar conhecimento da arbitragem de Luís Reforço (Setúbal) no jogo Torreense-Anadia decidiu chamá-lo com caráter de urgência e para já deixá-lo fora das próximas nomeações do Campeonato de Portugal», informou a Federação.