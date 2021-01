É, indiscutivelmente, uma das contratações mais mediáticas do futebol português, neste caso de um treinador: Edgar Davids assumiu o comando do Olhanense, do Campeonato de Portugal, com contrato válido até final da época, com mais um ano de opção.

O antigo internacional holandês já orientou, de resto, o treino da manhã desta segunda-feira, e começou a preparar a visita ao Lusitano de Évora, do próximo domingo.

A chegada do holandês volta a apontar holofotes para o Olhanense, despromovido da Liga há seis anos, mas o presidente da SAD garante que a contratação vai para além da vertente mediática e reforça a ambição desportiva.

«O clube tem a tradição de lançar treinadores. O Davids não é o primeiro. Temos essa ideia há alguns anos. Acreditamos que o clube proporciona condições para isso e procuramos estas oportunidades, pela valorização que dá ao clube e ao próprio treinador, até porque é um clube histórico. Juntamos o útil ao agradável», afirmou Luís Torres ao Maisfutebol.

Depois da saída de José Carvalho Araújo, na semana anterior, a SAD algarvia avançou para a contratação de Edgar Davids. O presidente não entra muito em detalhe sobre a forma como surgiu o nome do holandês, mas garante que o processo «foi rápido, já que havia interesse de ambas as partes».

«Ele gostou do projeto que foi apresentado, da realidade do Olhanense. Conhecia pouco o clube, mas tentámos passar o máximo de informação sobre o Olhanense, e a própria cidade e a região do Algarve. Pensámos que podia ser o casamento perfeito», acrescenta.

Luís Torres reconhece o mediatismo associado à contratação da Davids, mas garante que «a prioridade é vencer o Campeonato de Portugal, e foi para isso que o clube avançou para esta contratação».

«É uma contratação claramente a pensar na vertente desportiva. Acreditamos que, com o trajeto que ele tem, pode passar esse conhecimento aos jogadores, e valores que pretendemos ter na equipa, como garra e perseverança», conclui.