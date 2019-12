Beto Vidigal, irmão de Lito e Luís Vidigal, faleceu esta quinta-feira aos 55 anos, segundo anunciou o Elvas, clube que se referiu ao antigo jogador como «um dos mais emblemáticos do clube».

Além do Elvas, onde o médio jogou doze temporadas em três períodos distintos, Beto Vidigal também jogou no Louletano, União de Leiria, Naval e Vila Real.

Nascido no Huíla, em Angola, Beto fazia parte do clã Vidigal que contava com oito irmãos e quatro irmãs, entre os quais destacaram-se Lito (ex-treinador do Boavista), Luís (antigo jogador do Sporting e Nápoles), além de Jorge e Toni que também jogaram em clubes de menor dimensão em Portugal e em Angola.

O Elvas emitiu uma nota de pesar a lembrar o «mestre» que deixou marca no clube. «hoje é um dia triste para a família azul e ouro, deixou-nos uma das figuras mais emblemáticas do nosso clube», escreveu o clube alentejano.