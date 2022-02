O Leça garantiu este domingo a qualificação para a fase de subida à Liga 3, ao vencer o União 1919 por 3-0, na 17.ª e penúltima jornada da primeira fase do Campeonato de Portugal, na série C.

A equipa que foi sensação na Taça de Portugal desta temporada, ao chegar aos quartos de final da prova, fase na qual foi eliminada pelo Sporting, aumenta para seis as vagas definidas na fase de subida.

A equipa de Leça da Palmeira junta-se às cinco equipas que já tinham garantido o apuramento há uma semana: Vilaverdense e Marítimo (ambos da série A), Salgueiros (série C), Fontinhas e Sertanense (ambos da série D). Desta forma, se há três séries já com os apurados definidos, há outras três com tudo em aberto pelos dois primeiros lugares: séries B, E e F.

A 18.ª e última jornada, que é a 22.ª no caso da série A, vai definir, dentro de duas semanas, tudo sobre os 12 apurados para a luta pela subida à Liga 3 e quem vai disputar a permanência no quarto escalão do futebol português.

