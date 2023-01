O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) reuniu esta quarta-feira com o plantel do Rio Maior, do Campeonato de Portugal, a propósito dos persistentes atrasos no pagamento dos salários dos atletas.

«Os jogadores têm enfrentado uma situação particularmente difícil desde o início da época, face à instabilidade diretiva e aos atrasos sucessivos no pagamento dos salários, não se verificando, neste momento, apesar dos contactos regulares com a administração da SAD, uma solução que garanta a sustentabilidade financeira do clube», lê-se, no comunicado do SJ.

O organismo revela que está «há várias semanas» a conversar com as partes e que, «apesar das promessas repetidas e de ter sido acionado o Fundo de Garantia Salarial» no final do ano passado, ainda «não foi apresentada uma solução concreta» por parte da SAD do Rio Maior.

Perante isto, e para «responder às necessidades mais urgentes dos atletas», o Sindicato informa que acionou pela segunda vez o Fundo de Garantia Salarial.

A terminar, o SJPF lembra que se a situação não for resolvida, a permanência dos jogadores está comprometida, e que a Federação Portuguesa de Futebol está informada sobre a situação.