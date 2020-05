No momento do anúncio da renovação contratual com o roupeiro do clube, o Lusitano de Vildemoinhos desafiou outros emblemas a fazerem o mesmo, de forma a dar um reconhecimento público a estes funcionários que trabalham sempre na sombra. A primeira resposta chegou de São João da Madeira.



A Sanjoanense, adversária na Série B do Campeonato de Portugal, replicou o gesto do Lusitano e anunciou a continuidade do senhor José Luís, técnico de equipamentos do emblema desde 2013. Um gesto bonito, mais um.



«A AD Sanjoanense-Futebol SAD, chegou a acordo para renovar com uma das pessoas mais importantes da estrutura do futebol sénior: o nosso técnico de equipamentos José Luís, autor de um trabalho invisível para muita gente mas indispensável no dia a dia da nossa equipa. José Luís, sócio 239 da AD Sanjoanense e técnico de equipamentos desde 2013, já tinha desempenhado as funções de técnico do relvado em anos anteriores e nele é conhecida e reconhecida uma profunda dedicação e amor ao clube. Prova disso, é o trabalho inexcedível que o nosso José Luís tem vindo a desempenhar na limpeza das bancadas do Conde Dias Garcia.»