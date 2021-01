A 14.ª jornada da fase regular do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol português, teve a maioria dos jogos disputados este domingo. Outros jogos já tinham sido realizados no sábado, depois do Estrela-Real (2-1) de sexta-feira. Confira os resultados e as classificações atualizadas.

Domingo, 31 de janeiro

Série A:

Águia Vimioso-Mirandela, 1-3

Bragança-Pedras Salgadas, 1-1

Lank Vilaverdense-Vidago, 4-0

Vianense-Merelinense, 1-3

Série B:

Brito-Felgueiras 1932, 1-1

São Martinho-Berço, 1-0

Tirsense-Mondinense, 2-0

Série C:

Salgueiros-Marítimo B, 0-2

Vila Real-Coimbrões, 1-1

Amarante-Gondomar, 0-3

Paredes-Pedras Rubras, 0-0

Série D:

Anadia-Lusitano Vildemoinhos, 1-0

Valadares Gaia-Lusitânia Lourosa, 0-1

Canelas 2010-Sp. Espinho, 1-0

Sanjoanense-Beira Mar, 0-0

Vila Cortez Mondego-São João de Ver, 0-3

Série E:

Oleiros-U. Leiria, 0-4

Alcains-Condeixa, 1-1

Série F:

Sintrense-Torreense, 2-1

Sacavenense-Caldas, 0-1

União Almeirim-Pêro Pinheiro, 1-0

Lourinhanense-1.º Dezembro, 1-1

União Santarém-Alverca, 3-2

Série G:

Sp. Ideal-Fontinhas, 1-1

Série H:

Mineiro Aljustrelense-Esperança de Lagos, 1-0

V. Setúbal-Moncarapachense, 1-0

Juventude de Évora-Moura, 4-1