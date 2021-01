O Sertanense tem 25 casos na estrutura do futebol sénior, informou o presidente do clube do distrito de Castelo Branco. Lembre-se que na última quarta-feira o emblema do Campeonato de Portugal revelou ter 23 casos positivos.



«Tenho 25 pessoas infetadas, é o plantel todo, apenas dois jogadores testaram negativo porque, por ironia, estavam lesionados, de resto estão todos os outros, incluindo jogadores, equipa técnica e da logística», disse à Lusa Paulo Farinha, presidente da formação que disputa a Série E do Campeonato de Portugal.



O dirigente acrescenta que toda a equipa está em isolamento profilático e que «nenhuma situação implica cuidados de saúde hospitalares». Paulo Farinho entrou em isolamento depois de ter realizado esta quinta-feira o teste de despite ao novo coronavírus, embora não tenha sintomas e apenas tenha estado com a equipa a 6 de janeiro.

«Estão todos em isolamento, pelo que estamos a fazer chegar alimentação a toda a gente e estamos vigilantes relativamente a uma situação que é frustrante e que nem no pior dos meus pensamentos pensei que alguma vez pudesse acontecer», referiu, concluindo com um apelo a que «todos se protejam» e que «ninguém minimize o risco».

Devido a esta situação, o jogo agendado para o próximo domingo, em Mortágua, referente à 12ª jornada, será adiado para data a definir.