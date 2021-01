Na véspera do velório de Alex Apolinário, o Alverca divulgou um vídeo de homenagem ao jogador brasileiro.

«E no final do encontro todos os golos serão teus e a bola de jogo será tua», é a mensagem que aparece logo no início do vídeo da Alverca TV, que termina com um «Obrigado».

Alex Apolinário faleceu a 7 de janeiro, quatro dias depois de ter sofrido uma paragem cardíaca em campo, no jogo com o União de Almeirim.

O velório está marcado para a manhã desta quarta-feira, no Pavilhão do Alverca, sendo que depois o corpo será trasladado para o Brasil.

Veja o vídeo: