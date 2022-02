Vilaverdense, Marítimo B (ambos da série A), Salgueiros (série C), Fontinhas e Sertanense (ambos da série D) garantiram, este domingo, de forma matemática, a qualificação para a fase de subida à Liga 3, ao final da 16.ª e antepenúltima jornada da fase regular, a 20.ª jornada no caso da série A.

Faltam, assim, definir os dois qualificados para a fase de subida à Liga 3 na série B, um na série C e os dois das séries E e F.

A fase de subida à Liga 3 vai ser disputada pelos primeiros dois classificados de cada uma das seis séries (A à F) da fase regular do Campeonato de Portugal, num total de 12 clubes. Os restantes disputam a permanência no quarto escalão do futebol português.

