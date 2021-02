Do Campeonato de Portugal chega-nos, esta tarde, um dos autogolos mais estranhos de 2021.

No encontro entre o Vilaverdense e o Vianense, que foi transmitido em direto nas redes sociais, Rui Faria fechou o resultado final em 2-0 a favor da equipa da equipa de Viana do Castelo com um autogolo no mínimo... insólito.

O defesa-central acompanhou um rápido contra-ataque conduzido por Diogo Correia. O remate do avançado bateu na barra e Faria, completamente sozinho, acabou por cabecear de forma displicente para... a própria baliza.