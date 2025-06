O Lusitano Évora conquistou este sábado o Campeonato de Portugal de 2024/25!

Num jogo disputado no Estádio Nacional do Jamor, a equipa de Évora venceu o V. Guimarães B na final do play-off no desempate por grandes penalidades (3-1, depois de um 1-1 no tempo regulamentar).

Jin-young Yuk abriu o marcador ainda na primeira parte, aos 15 minutos, colocando a equipa B dos Vimarenses na frente.

O empate chegou já no segundo tempo, aos 62 minutos, com Miguel Lopes a apontar o tento.

Os 90 minutos chegaram ao fim e logo de seguida o prolongamento também. Não havendo qualquer golo, a partida seguiu para prolongamento.

No desempate por grandes penalidades, o V. Guimarães B desperdiçou três ocasiões (duas defesas do guarda-redes) e ofereceu a vitória ao Lusitano Évora.

De referir que ambas as equipas venceram as respectivas séries na fase regular e apuraram-se para a fase campeão. Foi aí que voltaram a triunfar nos respectivos grupos (A e B) e garantiram a manutenção à Liga 3 (juntamente com o Paredes e Amora, segundos lugares).

Esta final do play-off colocou frente a frente os líderes dos dois grupos, decidindo assim o campeão da prova.