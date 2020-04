O regresso do campeonato nacional no fim de semana de 30 e 31 de maio está previsto no plano de desconfinamento dado a conhecer esta quinta-feira pelo Governo.

O plano contempla regras para transportes públicos, trabalho, serviços públicos, comércio e restauração, cultura e desporto, no qual é mencionado o regresso do principal escalão do futebol português e da Taça de Portugal, não havendo referência à II Liga.

«Este reinício está sujeito ainda à aprovação da DGS do protocolo sanitário que foi apresentado pela Liga e está ainda condicionado da avaliação de que estádios cumprem todas as condições necessárias para a competição ser retomada. O reinício desta atividade será sempre feito à porta fechada, sem público nas bancadas, seja qual for o estádio», explicou o primeiro-ministro António Costa, em conferência de imprensa.



Durante o diálogo com os jornalistas, António Costa reconheceu que não está em cima da mesa o regresso da II Liga, nesta altura: «Esre regresso é só para a primeira Liga e em condições muito limitadas. Esta decisão foi tomada com base num protocolo que a Liga preparou e que a DGS está a avaliar.»

Recorde-se que a Liga está suspensa desde 12 de março devido à pandemia de covid-19.

(artigo atualizado)