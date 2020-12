O FC Porto venceu esta terça-feira na deslocação ao terreno do Avanca, por 30-29, em jogo antecipado da 18.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Os dragões estiveram a perder durante grande parte da partida – ao intervalo a formação da casa vencia por 15-13 –, mas viraram o resultado nos últimos cinco minutos e somaram mais três pontos.

Assim, o FC Porto segue só com vitórias no campeonato, com 12 jogos disputados, mas ocupa o segundo lugar, com menos um jogo do que o líder Sporting.

No outro encontro do dia, relativo à sétima jornada, Sporting da Horta e Madeira SAD empataram (30-30).