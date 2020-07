Pizzi foi eleito o melhor jogador do campeonato da Liga que acabou neste domingo pelo Maisfutebol. O médio do Benfica foi o atleta que recolheu mais pontos, ao longo das trinta e quatro jornadas da época.

Esta eleição tem em conta a avaliação dos jornalistas do Maisfutebol presentes no estádio em todos os jogos, a qual é multiplicada por dois, e depois somada à avaliação dada pelo SofaScore a partir das estatísticas da Opta. No fundo, a eleição é a soma da avaliação dos nossos jornalistas com o que dizem as estatísticas de todos os jogos.

Nesse sentido, Pizzi foi o jogador que recolheu mais pontos, ao contabilizar um total de 481 pontos. O que é normal para um jogador que marcou 18 golos (tantos quanto o melhor marcador da Liga) e que fez 13 assistências.

No segundo lugar surge Ricardo Horta, que recolheu 463 pontos, ele que fez menos um jogo do que Pizzi. No terceiro posto, com 456,7 pontos, pouco menos do que Ricardo Horta, ficou o portista Corona, ele que somou 11 assistências e quatro golos.

Confira a lista dos vinte primeiros classificados da lista de melhores da época para o Maisfutebol: