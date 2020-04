Os atuais líderes dos campeonatos distritais de futebol uniram-se para apelar às Associações e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pelo reconhecimento do mérito, caso não seja possível concluir a época em tempo útil. Os 21 clubes signatários da missiva defendem as respetivas subidas de divisão ao Campeonato de Portugal e a atribuição dos títulos de campeão.

Os clubes de norte a sul de Portugal Continental, assim como da Madeira e dos Açores, consideram que não há condições financeiras para prolongar as temporadas até agosto e mostram-se contra uma possível anulação da época, decisão tomada pela Federação nas provas da formação. No início da passada semana, a FPF iniciou reuniões com as associações distritais e regionais de futebol para debater o tema.

«O Salgueiros e a sua SAD aguardam com tranquilidade que as entidades competentes tomem decisões. Obviamente que gostaríamos ver os campeonatos terminados dentro do campo, foi para isso que todos se prepararam, no entanto os valores da vida e da saúde sobrepõem-se a tudo o resto», começa por dizer Gil Soares Almeida, presidente do clube portuense.

Em declarações ao Maisfutebol, o dirigente do Salgueiros explica a posição dos emblemas que lideram nesta altura os respetivos campeonatos distritais: «Não sendo possível acabar as jornadas que faltam, e visto que já foram concluídos mais de 70% dos campeonatos, não pode ser ignorado o percurso e o investimento, pelo que apoiamos uma solução baseada no mérito e equidade, que permita aos atuais líderes ascenderem Campeonato de Portugal. Na globalidade é a posição dos clubes que se encontram na mesma situação que o Salgueiros a nível nacional.»

Os líderes Salgueiros, Tirsense, Pevidém, Pêro Pinheiro, São João de Ver, Mortágua, Amigos da Paz, Rabo de Peixe, Carapinheirense, Almeirim, Vianense, Oriental Dragon, Moncarapachense, Juventude Évora, Camacha, Moura, Meda, Mondinense, Alcains, Águia Vimioso e Crato assinaram a carta enviada para todas as associações distritais do país.