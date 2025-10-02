O Toluca, com Paulinho (ex-Sporting e Sp. Braga), venceu na madrugada desta quinta-feira os LA Galaxy por 3-2 e conquistou a Campeones Cup, uma competição que junta o vencedor da MLS e do Campeão dos Campeões, discutido entre os vencedores dos torneios abertura e clausura do México.

O avançado português foi titular nos mexicanos, mas viu os norte-americanos chegarem à vantagem por Diego Fagundez (36m) após uma grande penalidade.

O segundo tempo foi de loucos. Castro (53m) empatou para o Toluca, Gabriel Pec (84m) devolveu a vantagem aos LA Galaxy, mas depois os mexicanos reagiram com tudo.

Paulinho ainda colocou a bola dentro da baliza por uma ocasião, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Pouco depois Romero (88m) e Federico Pereira (90+2m) completaram a reviravolta no marcador e confirmaram o triunfo da competição.

Veja aqui o resumo do encontro:

