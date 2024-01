O Egito, de Rui Vitória, foi eliminado nos oitavos de final da CAN 2023 pela RD Congo. Depois de um empate a um golo no final dos 120 minutos, a seleção do treinador português perdeu nos penáltis por 8-7.

Elia deu vantagem aos congoleses aos 37 minutos, mas em cima do intervalo, Mostafa Mohamed, de grande penalidade, fez o empate a um golo.

O resultado manteve-se até ao final do prolongamento, onde Rui Vitória viu Hamdi ser expulso e deixar os egípcios a jogar com 10 jogadores.

Apesar da inferioridade numérica, o Egito conseguiu levar o jogo para os penáltis. Depois de ter marcado no tempo regulamentar, Mostafa Mohamed falhou a sua grande penalidade, tal como Masuaku e o encontro só foi mesmo decidido pelos guarda-redes.

Gabaski falhou para o Egito e Lionel Mpasi-Nzau colocou a seleção congolesa nos quartos de final da CAN 2023, onde vai agora defrontar a Guiné-Conacri.

O conjunto guineense derrotou a Guiné-Equatorial por 1-0. A equipa de Juan Micha Obiang Bicogo ficou a jogar com menos um jogador em campo aos 55 minutos por Bikoro.

Pouco depois, aos 68 minutos, Nsue falhou um penálti para a Guiné-Equatorial e quem aproveitou foi a Guiné-Conacri, que chegou à vitória aos 90+8 minutos por Bayo, que colocou os guineenses nos quartos de final da CAN 2023.