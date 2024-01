A Federação do Gana anunciou esta quarta-feira a demissão do selecionador Chris Huhgton, depois dos Black Stars terem falhado a qualificação para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN 2023) que está a decorrer na Costa do Marfim.

«Chris Hughton foi libertado das suas funções de selecionador do Gana com efeito imediato. O conselho executivo decidiu ainda dispensar a equipa técnica dos Black Stars», refere a federação ganesa num curto comunicado.

O Gana somou apenas dois pontos nos três jogos da fase de grupos. Depois de perder com Cabo Verde (1-2) no jogo inaugural do Grupo B, os Black Stars somaram dois empates com Moçambique (2-2) e Egito (2-2).

Cabo Verde acabou por vencer o grupo, com 7 pontos, à frente do Egito que, com apenas três pontos, também segue para a fase a eliminar, uma vez que Gana e Moçambique somaram apenas dois pontos.