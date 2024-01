Diomandé, central do Sporting, está no onze mais valioso da CAN, de acordo com os números do Transfermarkt em mercado. O defesa da Costa do Marfim, que recebe a prova, está avaliado em 40 milhões de euros, valor igualado pelo também central Tapsoba. O ex-Vitória de Guimarães, atualmente no Bayer Leverkusen, é internacional pela Burkina Faso.

O valor mais baixo neste onze pertence aos argelinos Aït-Nouri e Gouiri. O lateral esquerdo do Wolves e o extremo esquerdo do Rennes estão avaliados em 28 milhões de euros.

No topo desta lista está Osimhen, do Nápoles e ao serviço da seleção da Nigéria, orientada por José Peseiro.

Na baliza está o camaronês Onana, do Manchester United, avaliado em quarenta milhões. A completar a defesa, o marroquino Hakimi, do PSG, vale 65 milhões de euros.

O trio do meio-campo é composto pelo camaronês Anguissa (Nápoles, 35 milhões), o ganês Kudus (West , 45 milhões) e o argelino Bennacer (AC Milan, 35 milhões).

Na frente, além de Osimhen no meio e Gouiri à esquerda, o egípcio Salah (Liverpool, 35 milhões) sela o onze mais valioso da CAN, que pode consultar na galeria associada.

A prova arranca este sábado, pelas 20h, com a partida entre a Costa do Marfim e a Guiné-Bissau.