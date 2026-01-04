Um jogo de sentido único culminou na qualificação de Marrocos para os “quartos” do CAN 2025, graças à vitória sobre a Tanzânia (1-0). Na tarde deste domingo, em Rabat, os anfitriões inauguraram o marcador aos 15 minutos por Saibari, mas o médio estava posicionado em fora de jogo.

Na segunda parte, aos 64 minutos, Brahim Díaz – do Real Madrid – adiantou Marrocos, assistido por Hakimi. O avançado rematou pela direita, apontando ao primeiro poste e beneficiando de uma má abordagem do guardião contrário. O golo permitiu a Díaz isolar-se entre os melhores marcadores e tornar-se no primeiro marroquino a atingir os quatro golos numa edição do CAN.

Ainda que a Tanzânia tenha arriscado e reforçado a pressão ofensiva, o resultado não mudou. Assim, Marrocos vai defrontar África do Sul ou Camarões – que se defrontam neste domingo (19h) – nos “quartos”, na sexta-feira (19h), de novo em Rabat.

Os anfitriões do CAN 2025 sonham com a segunda conquista da história, igualando o feito conseguido em 1976. A prova decorre até 18 de janeiro e a Costa do Marfim é detentora do troféu.