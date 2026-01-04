CAN: Marrocos vence Tanzânia e atinge quartos de final
Anfitriões da prova embalados no golo solitário de Brahim Díaz, na segunda parte
Um jogo de sentido único culminou na qualificação de Marrocos para os “quartos” do CAN 2025, graças à vitória sobre a Tanzânia (1-0). Na tarde deste domingo, em Rabat, os anfitriões inauguraram o marcador aos 15 minutos por Saibari, mas o médio estava posicionado em fora de jogo.
Na segunda parte, aos 64 minutos, Brahim Díaz – do Real Madrid – adiantou Marrocos, assistido por Hakimi. O avançado rematou pela direita, apontando ao primeiro poste e beneficiando de uma má abordagem do guardião contrário. O golo permitiu a Díaz isolar-se entre os melhores marcadores e tornar-se no primeiro marroquino a atingir os quatro golos numa edição do CAN.
Ainda que a Tanzânia tenha arriscado e reforçado a pressão ofensiva, o resultado não mudou. Assim, Marrocos vai defrontar África do Sul ou Camarões – que se defrontam neste domingo (19h) – nos “quartos”, na sexta-feira (19h), de novo em Rabat.
Os anfitriões do CAN 2025 sonham com a segunda conquista da história, igualando o feito conseguido em 1976. A prova decorre até 18 de janeiro e a Costa do Marfim é detentora do troféu.