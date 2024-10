Esta segunda-feira, Moçambique venceu o Essuatíni, por 3-0, na quarta jornada do Grupo I de qualificação para a CAN 2025, com especial destaque para o golo de Geny Catamo.

A equipa visitante entrou bem e Domingues abriu o marcador aos 11minutos. Ratifo fez o 2-0 à entrada para o intervalo. Na segunda parte, o jogador do Sporting apareceu e fechou o marcador, fazendo o 3-0 aos 59 minutos.

Com este resultado, Moçambique lidera o grupo, com oito pontos, mas à condição, pois Mali menos um ponto e menos um jogo.