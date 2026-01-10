O Egito venceu a Costa do Marfim este sábado por 3-2, em Agadir, e marcou encontro com o Senegal na segunda meia-final da Taça das Nações Africanas (CAN 2025) que está a decorrer em Marrocos. Uma boa notícia para o Sporting que vai poder voltar a contar com Ousmane Diomande nos próximos dias.

Um jogo que chegou a parecer fácil para os Faraós que adiantaram-se no marcador logo aos 4 minutos, com Marmoush, lançado por Ashour, a destacar-se sobre a esquerda e a bater Fofana com um remate à entrada da área.

Uma vantagem que os egípcios acabaram por dobrar, aos 32 minutos, com Rami Rabia a marcar de cabeça, junto ao segundo poste, depois de um canto do lado direito marcado por Salah.

O Egipto parecia lançado para uma vitória tranquila, mas a Costa do Marfim, mais uma vez com Diomande no banco, reentrou na discussão do resultado, aos 40 minutos, quando, na sequência de um canto, Fatouh desviou a bola para a própria baliza.

Logo a abrir a segunda parte, aos 52 minutos, Salah recuperou a vantagem de dois golos para o Egito, após cruzamento de Ashour da esquerda, numa altura em que o jogo já estava mais equilibrado.

A Costa do Marfim não baixou os braços e voltou a reduzir a diferença para apenas um golo, aos 73 minutos, com um golo de Guéla Doué, mais uma vez, na sequência de um pontapé de canto.

Ainda faltavam mais de quinze minutos para o final do dos jogos, mas os Faraós, muito experientes nestas andanças, seguraram a curta vantagem até ao apito final e, desta forma, marcaram encontro com o Senegal numa das meias-finais da CAN 2025. A outra, já se sabia, vai colocar frente a frente a Nigéria e o anfitrião Marrocos.