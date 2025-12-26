Marrocos não foi além de um empate diante do Mali (1-1) e adiou a qualificação direta para os oitavos de final, embora esteja em posição privilegiada, no topo da classificação do Grupo A antes do último jogo da fase de grupos frente à Zâmbia.

Depois da vitória na estreia, frente às Comores (2-0), os anfitriões podiam ter chegado esta noite aos seis pontos, no impressionante Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, num jogo em que controlaram, criaram as melhores oportunidades, mas que não conseguiram vencer.

Com Kylian Mbappé a assistir nas bancadas, equipado com uma camisola de Hakimi, antigo companheiro no PSG, Marrocos adiantou-se no marcador já em período de descontos da primeira parte, numa polémica grande penalidade detetada pelo VAR, a punir um corte com a mão de Nathan Gassama. Desde a marca dos onze metros, Brahim Díaz atirou a contar.

Kylian Mbappé is at the AFCON to support Hakimi 🤩



He’s also wearing a Morocco shirt 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/FloRCmGymR — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 26, 2025

No entanto, já na segunda parte, aos 64 minutos, o árbitro assinalou nova grande penalidade, desta feita, a favor do Mali, na sequência de um empurrão de Jawad El Yamiq sobre Lassine Sinayoko também detetado pelo VAR. Foi o próprio Sinayoko que atirou para o empate, embora Bonou tenha ficado a centímetros de defender.

Com este empate, Marrocos reforça a liderança do Grupo A, agora com 4 pontos, destacando-se à frente do Mali e da Zâmbia, ambos com dois pontos, enquanto as Comores somam apenas 1.

