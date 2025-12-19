A Taça das Nações Africanas de 2025 (CAN2025) arranca já no próximo domingo com o anfitrião Marrocos a defrontar as Comores, em Rabat, numa competição que conta com 17 jogadores da Liga e que vai prolongar-se até 18 de janeiro de 2026, dia em que vai ficar a conhecer-se o novo campeão africano.

Guia CAN 2025: Marrocos contra a tradição em edição com 17 «portugueses»

Uma competição que vai atravessar o período festivo do Natal e da passagem de ano e que o Maisfutebol vai acompanhar, com especial foco para as prestações dos palancas de Angola e para os mambas de Moçambique, além dos 17 jogadores da liga portuguesa, entre os quais Geny Catamo (Moçambique), Diomande (Costa do Marfim) e Zaidu (Nigéria).

O calendário completo da 35.ª edição da CAN

GRUPO A

1.ª Jornada:

Domingo, 21 dezembro:

Marrocos - Comores, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 20:00

Segunda-feira, 22 dezembro:

Mali – Zâmbia, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 15:00

2.ª Jornada:

Sexta-feira, 26 dezembro:

Zâmbia – Comores, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 18:30

Marrocos - Mali, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 21:00

3.ª Jornada:

Segunda-feira, 29 dezembro:

Zâmbia – Marrocos, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 20:00

Comores - Mali, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 20:00

GRUPO B

1.ª Jornada:

Segunda-feira, 22 dezembro:

África do Sul – Angola, no Estádio Marraquexe, 18:00

Egito – Zimbabué, no Estádio Adrar, Agadir, 21:00

2.ª Jornada:

Sexta-feira, 26 dezembro:

Angola – Zimbabué, no Estádio Marraquexe, 13:30

Egito – África do Sul, no Estádio Adrar, Agadir, 16:00

3.ª Jornada:

Segunda-feira, 29 dezembro:

Angola - Egito, no Estádio Adrar, Agadir, 17:00

Zimbabué – África do Sul, no Estádio Marraquexe, 17:00

GRUPO C

1.ª Jornada:

- Terça-feira, 23 dez:

Nigéria – Tanzânia, no Estádio Fez, 18:30

Tunísia – Uganda, no Estádio Olímpico de Rabat, 21:00

2.ª Jornada:

Sábado, 27 dezembro:

Uganda – Tanzânia, no Estádio Al Medina, Rabat, 18:30

Nigéria – Tunísia, no Estádio Fez, 21:00

3.ª Jornada:

Terça-feira, 30 dezembro:

Uganda - Nigéria, no Estádio Fez, 17:00

Tanzânia – Tunísia, no Estádio Olímpico de Rabat, 17:00

GRUPO D

1.ª Jornada:

Terça-feira, 23 dezembro:

RD Congo - Benin, no Estádio Al Medina, Rabat, 13:30

Senegal – Botsuana, no Estádio Grand Tânger, 16:00

2.ª Jornada:

Sábado, 27 dezembro:

Benin – Botsuana, no Estádio Olímpico de Rabat, 13:30

Senegal – RD Congo, no Estádio Grand Tânger, 16:00

3.ª Jornada:

Terça-feira, 30 dezembro:

Benin - Senegal, no Estádio Grand Tânger, 20:00

Botsuana – RD Congo, no Estádio Al Medina, Rabat 20:00

GRUPO E

1.ª Jornada:

Quarta-feira, 24 dezembro:

Burquina Faso – Guiné Equatorial, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 13:30

Argélia - Sudão, no Estádio Moulay Hassan, Rabat, 16:00

2.ª Jornada:

Domingo, 28 dezembro:

Guiné Equatorial - Sudão, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 16:00

Argélia – Burquina Faso, no Estádio Moulay Hassan, Rabat, 18:30

3.ª Jornada:

Quarta-feira, 31 dezembro:

Guiné Equatorial - Argélia, no Estádio Moulay Hassan, Rabat, 17:00

Sudão – Burquina Faso, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 17:00

GRUPO F

1.ª Jornada:

Quarta-feira, 24 dezembro:

Costa Marfim - Moçambique, no Estádio Marraquexe, 18:30

Camarões - Gabão, no Estádio Adrar, Agadir, 21:00

2.ª Jornada:

Domingo, 28 dezembro:

Gabão - Moçambique, no Estádio Adrar, Agadir, 13:00

Costa do Marfim - Camarões, no Estádio Marraquexe, 21:00

3.ª Jornada:

Quarta-feira, 31 dezembro:

Gabão – Costa do Marfim, no Estádio Marraquexe, 20:00

Moçambique - Camarões, no Estádio Adrar, Agadir, 20:00

OITAVOS DE FINAL

Sábado, 3 janeiro:

Jogo 37: 1.º Grupo D – 3.º Grupo B/E/F, no Estádio Grand Tangêr, 17:00

Jogo 38: 2.º Grupo A – 2.º Grupo C, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 20:00

Domingo, 4 janeiro:

Jogo 39: 1.º Grupo A - 3.º Grupo C/D/E, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 17:00

Jogo 40: 2.º Grupo B - 2.º Grupo F, no Estádio Al Medina, Rabat, 20:00

Segunda-feira, 5 janeiro:

Jogo 41: 1.º Grupo B - 3.º Grupo A/C/D, no Estádio Adrar, Agadir, 17:00

Jogo 42: 1.º Grupo C - 3.º Grupo A/B/F, no Estádio Fez, 20:00

Terça-feira, 6 janeiro:

Jogo 43: 1.º Grupo E - 2.º Grupo D, no Estádio Moulay Hassan, Rabat, 17:00

Jogo 44: 1.º Grupo F - 2.º Grupo E, Estádio Marraquexe, 20:00

QUARTOS DE FINAL

Sexta-feira, 9 janeiro:

Jogo 45: Vencedor do jogo 38 – Vencedor do jogo 37, no Estádio Grand Tânger, 17:00

Jogo 46: Vencedor do jogo 40 – Vencedor do jogo 39, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 20:00

Sábado, 10 janeiro:

Jogo 47: Vencedor do jogo 43 – Vencedor do jogo 42, no Estádio Marraquexe, 17:00

Jogo 48: Vencedor do jogo 41 – Vencedor do jogo 44, no Estádio Adrar, Agadir, 20:00

MEIAS-FINAIS

Quarta-feira, 14 janeiro:

Jogo 49: Vencedor do jogo 45 - Vencedor do jogo 48, no Estádio Grand Tânger, 18:00

Jogo 50: Vencedor do jogo 47 - Vencedor do jogo 46, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 21:00

JOGO DE ATRIBUIÇÃO DO TERCEIRO LUGAR

Sábado, 17 janeiro:

Derrotado do jogo 49 - Derrotado do jogo 50, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 17:00

FINAL

Domingo, 18 janeiro:

Vencedor do jogo 49 – Vencedor do jogo 50, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 20:00

RELACIONADOS
Guia CAN 2025: Marrocos contra a tradição em edição com 17 «portugueses»
CAN: Costa do Marfim goleia com Diomande fora das opções
CAN: Geny Catamo assiste no apuramento de Moçambique na Guiné-Bissau