CAN 2025: o calendário completo com todos os jogos até à final
Competição africana arranca já no domingo e prolonga-se até 18 de janeiro de 2026
A Taça das Nações Africanas de 2025 (CAN2025) arranca já no próximo domingo com o anfitrião Marrocos a defrontar as Comores, em Rabat, numa competição que conta com 17 jogadores da Liga e que vai prolongar-se até 18 de janeiro de 2026, dia em que vai ficar a conhecer-se o novo campeão africano.
Guia CAN 2025: Marrocos contra a tradição em edição com 17 «portugueses»
Uma competição que vai atravessar o período festivo do Natal e da passagem de ano e que o Maisfutebol vai acompanhar, com especial foco para as prestações dos palancas de Angola e para os mambas de Moçambique, além dos 17 jogadores da liga portuguesa, entre os quais Geny Catamo (Moçambique), Diomande (Costa do Marfim) e Zaidu (Nigéria).
O calendário completo da 35.ª edição da CAN
GRUPO A
1.ª Jornada:
Domingo, 21 dezembro:
Marrocos - Comores, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 20:00
Segunda-feira, 22 dezembro:
Mali – Zâmbia, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 15:00
2.ª Jornada:
Sexta-feira, 26 dezembro:
Zâmbia – Comores, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 18:30
Marrocos - Mali, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 21:00
3.ª Jornada:
Segunda-feira, 29 dezembro:
Zâmbia – Marrocos, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 20:00
Comores - Mali, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 20:00
GRUPO B
1.ª Jornada:
Segunda-feira, 22 dezembro:
África do Sul – Angola, no Estádio Marraquexe, 18:00
Egito – Zimbabué, no Estádio Adrar, Agadir, 21:00
2.ª Jornada:
Sexta-feira, 26 dezembro:
Angola – Zimbabué, no Estádio Marraquexe, 13:30
Egito – África do Sul, no Estádio Adrar, Agadir, 16:00
3.ª Jornada:
Segunda-feira, 29 dezembro:
Angola - Egito, no Estádio Adrar, Agadir, 17:00
Zimbabué – África do Sul, no Estádio Marraquexe, 17:00
GRUPO C
1.ª Jornada:
- Terça-feira, 23 dez:
Nigéria – Tanzânia, no Estádio Fez, 18:30
Tunísia – Uganda, no Estádio Olímpico de Rabat, 21:00
2.ª Jornada:
Sábado, 27 dezembro:
Uganda – Tanzânia, no Estádio Al Medina, Rabat, 18:30
Nigéria – Tunísia, no Estádio Fez, 21:00
3.ª Jornada:
Terça-feira, 30 dezembro:
Uganda - Nigéria, no Estádio Fez, 17:00
Tanzânia – Tunísia, no Estádio Olímpico de Rabat, 17:00
GRUPO D
1.ª Jornada:
Terça-feira, 23 dezembro:
RD Congo - Benin, no Estádio Al Medina, Rabat, 13:30
Senegal – Botsuana, no Estádio Grand Tânger, 16:00
2.ª Jornada:
Sábado, 27 dezembro:
Benin – Botsuana, no Estádio Olímpico de Rabat, 13:30
Senegal – RD Congo, no Estádio Grand Tânger, 16:00
3.ª Jornada:
Terça-feira, 30 dezembro:
Benin - Senegal, no Estádio Grand Tânger, 20:00
Botsuana – RD Congo, no Estádio Al Medina, Rabat 20:00
GRUPO E
1.ª Jornada:
Quarta-feira, 24 dezembro:
Burquina Faso – Guiné Equatorial, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 13:30
Argélia - Sudão, no Estádio Moulay Hassan, Rabat, 16:00
2.ª Jornada:
Domingo, 28 dezembro:
Guiné Equatorial - Sudão, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 16:00
Argélia – Burquina Faso, no Estádio Moulay Hassan, Rabat, 18:30
3.ª Jornada:
Quarta-feira, 31 dezembro:
Guiné Equatorial - Argélia, no Estádio Moulay Hassan, Rabat, 17:00
Sudão – Burquina Faso, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 17:00
GRUPO F
1.ª Jornada:
Quarta-feira, 24 dezembro:
Costa Marfim - Moçambique, no Estádio Marraquexe, 18:30
Camarões - Gabão, no Estádio Adrar, Agadir, 21:00
2.ª Jornada:
Domingo, 28 dezembro:
Gabão - Moçambique, no Estádio Adrar, Agadir, 13:00
Costa do Marfim - Camarões, no Estádio Marraquexe, 21:00
3.ª Jornada:
Quarta-feira, 31 dezembro:
Gabão – Costa do Marfim, no Estádio Marraquexe, 20:00
Moçambique - Camarões, no Estádio Adrar, Agadir, 20:00
OITAVOS DE FINAL
Sábado, 3 janeiro:
Jogo 37: 1.º Grupo D – 3.º Grupo B/E/F, no Estádio Grand Tangêr, 17:00
Jogo 38: 2.º Grupo A – 2.º Grupo C, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 20:00
Domingo, 4 janeiro:
Jogo 39: 1.º Grupo A - 3.º Grupo C/D/E, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 17:00
Jogo 40: 2.º Grupo B - 2.º Grupo F, no Estádio Al Medina, Rabat, 20:00
Segunda-feira, 5 janeiro:
Jogo 41: 1.º Grupo B - 3.º Grupo A/C/D, no Estádio Adrar, Agadir, 17:00
Jogo 42: 1.º Grupo C - 3.º Grupo A/B/F, no Estádio Fez, 20:00
Terça-feira, 6 janeiro:
Jogo 43: 1.º Grupo E - 2.º Grupo D, no Estádio Moulay Hassan, Rabat, 17:00
Jogo 44: 1.º Grupo F - 2.º Grupo E, Estádio Marraquexe, 20:00
QUARTOS DE FINAL
Sexta-feira, 9 janeiro:
Jogo 45: Vencedor do jogo 38 – Vencedor do jogo 37, no Estádio Grand Tânger, 17:00
Jogo 46: Vencedor do jogo 40 – Vencedor do jogo 39, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 20:00
Sábado, 10 janeiro:
Jogo 47: Vencedor do jogo 43 – Vencedor do jogo 42, no Estádio Marraquexe, 17:00
Jogo 48: Vencedor do jogo 41 – Vencedor do jogo 44, no Estádio Adrar, Agadir, 20:00
MEIAS-FINAIS
Quarta-feira, 14 janeiro:
Jogo 49: Vencedor do jogo 45 - Vencedor do jogo 48, no Estádio Grand Tânger, 18:00
Jogo 50: Vencedor do jogo 47 - Vencedor do jogo 46, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 21:00
JOGO DE ATRIBUIÇÃO DO TERCEIRO LUGAR
Sábado, 17 janeiro:
Derrotado do jogo 49 - Derrotado do jogo 50, no Estádio Mohammed V, Casablanca, 17:00
FINAL
Domingo, 18 janeiro:
Vencedor do jogo 49 – Vencedor do jogo 50, no Estádio Prince Moulay Abdellah, Rabat, 20:00